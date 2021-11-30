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Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
Причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:19
2021-11-30T17:19
2021-11-30T17:34
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
ryanair
мигранты
санкции
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, в соответствии с которым если мигранты попали в ЕС через белорусскую территорию, Минск их забирал обратно и размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев."Лагеря должны были они (ЕС - ред.) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер отметил, что Евросоюз первым разорвал договор о реадмиссии и сейчас не хочет обсуждать эту тему. Потом, по словам Лукашенко, начались санкции в отношении Белоруссии."Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете (инцидент с самолетом Ryanair - ред.). Хотя ни одного факта на столе нет. Вы (ЕС - ред.) начали удушение Белоруссии", - сказал он.
https://ria.ru/20211130/migranty-1761503990.html
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Лукашенко о причинах миграционного кризиса на границе
"Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня" - Лукашенко рассказал РИА Новости о причинах миграционного кризиса на границе
2021-11-30T17:19
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PT1M14S
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ryanair, мигранты, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:19 30.11.2021 (обновлено: 17:34 30.11.2021)
Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
Лукашенко: причиной кризиса на границе стал отказ ЕС строить лагеря для беженцев