https://ria.ru/20211130/migranty-1761501173.html

Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей

Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей - РИА Новости, 30.11.2021

Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей

Причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:19

2021-11-30T17:19

2021-11-30T17:34

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

ryanair

мигранты

санкции

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, в соответствии с которым если мигранты попали в ЕС через белорусскую территорию, Минск их забирал обратно и размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев."Лагеря должны были они (ЕС - ред.) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер отметил, что Евросоюз первым разорвал договор о реадмиссии и сейчас не хочет обсуждать эту тему. Потом, по словам Лукашенко, начались санкции в отношении Белоруссии."Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете (инцидент с самолетом Ryanair - ред.). Хотя ни одного факта на столе нет. Вы (ЕС - ред.) начали удушение Белоруссии", - сказал он.

https://ria.ru/20211130/migranty-1761503990.html

https://ria.ru/20211130/polsha-1761412081.html

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Лукашенко о причинах миграционного кризиса на границе "Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня" - Лукашенко рассказал РИА Новости о причинах миграционного кризиса на границе 2021-11-30T17:19 true PT1M14S

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, ryanair, мигранты, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии