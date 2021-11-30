https://ria.ru/20211130/metro-1761434590.html
Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь
Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.11.2021
Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь
Метро в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь работать не будет, сообщил журналистам врио председателя городского комитета по культуре Федор Болтин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:13
2021-11-30T13:13
2021-11-30T13:35
общество
санкт-петербург
новый год
гуп "петербургский метрополитен"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Метро в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь работать не будет, сообщил журналистам врио председателя городского комитета по культуре Федор Болтин."Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади. В этой связи мы не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена", - сказал он. Также, по его словам, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня."График работы транспорта будет абсолютно таким же, как и в обычные выходные дни, мы не планируем увеличение количества транспорта в новогоднюю ночь", - отметил Болтин.
https://ria.ru/20211113/peterburg-1758909112.html
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общество, санкт-петербург, новый год, гуп "петербургский метрополитен", новости - туризм
13:13 30.11.2021 (обновлено: 13:35 30.11.2021)
Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь
Петербургский метрополитен не будет работать в новогоднюю ночь