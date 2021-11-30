https://ria.ru/20211130/marokko-1761465675.html

В Марокко из-за отмены рейсов застряли туристы

В Марокко из-за отмены рейсов застряли туристы - РИА Новости, 30.11.2021

В Марокко из-за отмены рейсов застряли туристы

Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что 72 гражданина страны застряли в Марокко после отмены коммерческих рейсов из-за угрозы распространения... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:16

2021-11-30T15:16

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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что 72 гражданина страны застряли в Марокко после отмены коммерческих рейсов из-за угрозы распространения омикрон-штамма.Власти государства в Северной Африке с понедельника на две недели прекратили прием пассажирских бортов из-за рубежа."Посольство Румынии в Рабате в срочном порядке предпринимает шаги по определению альтернативных рейсов в страну", — сообщает пресс-служба МИДа. Дипломатическая миссия консультируется с румынскими гражданами и местными властями.МИД подчеркивает, что Марокко разрешает в порядке исключения вылеты для некоторых компаний. Так, на данный момент по-прежнему выполняют рейсы Air France и Transavia.

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марокко, румыния, air france, воз, новости - туризм, туристы, туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса