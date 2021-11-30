https://ria.ru/20211130/lolita-1761489141.html

Лолита раскрыла подробности своего преображения

Лолита раскрыла подробности своего преображения - РИА Новости, 30.11.2021

Лолита раскрыла подробности своего преображения

Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:56

2021-11-30T16:56

2021-11-30T16:56

шоубиз

лолита милявская

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f485c8cceae0800a6ef7641d3f63da4c.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. Певица опровергла слухи, что делала резекцию желудка. Но не стала отрицать, что все-таки ложилась под нож хирурга — прошла через пластику век и подбородка. "Мне надо было подшить нижнюю часть. Я сделала это полтора года назад", — заявила артистка.Сбросить 12 килограмм, по словам Лолиты, ей помогло лечение у эндокринолога. Лолите составили индивидуальную программу питания. Она отказалась от бананов, винограда и алкоголя на три месяца. Лечение сработало. Недавно Лолита и Коста Лакоста представили клип на совместную песню.

https://ria.ru/20211030/lolita-1756877071.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лолита милявская, звезды, знаменитости