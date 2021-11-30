https://ria.ru/20211130/lolita-1761489141.html
Лолита раскрыла подробности своего преображения
Лолита раскрыла подробности своего преображения - РИА Новости, 30.11.2021
Лолита раскрыла подробности своего преображения
Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:56
2021-11-30T16:56
2021-11-30T16:56
шоубиз
лолита милявская
звезды
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f485c8cceae0800a6ef7641d3f63da4c.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. Певица опровергла слухи, что делала резекцию желудка. Но не стала отрицать, что все-таки ложилась под нож хирурга — прошла через пластику век и подбородка. "Мне надо было подшить нижнюю часть. Я сделала это полтора года назад", — заявила артистка.Сбросить 12 килограмм, по словам Лолиты, ей помогло лечение у эндокринолога. Лолите составили индивидуальную программу питания. Она отказалась от бананов, винограда и алкоголя на три месяца. Лечение сработало. Недавно Лолита и Коста Лакоста представили клип на совместную песню.
https://ria.ru/20211030/lolita-1756877071.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_665af369f1e46451caeb8cf8645f8501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лолита милявская, звезды, знаменитости
Лолита раскрыла подробности своего преображения
Лолита рассказала о советах эндокринолога и пластической операции