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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211130/lolita-1761489141.html
Лолита раскрыла подробности своего преображения
Лолита раскрыла подробности своего преображения - РИА Новости, 30.11.2021
Лолита раскрыла подробности своего преображения
Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:56
2021-11-30T16:56
шоубиз
лолита милявская
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала. Певица опровергла слухи, что делала резекцию желудка. Но не стала отрицать, что все-таки ложилась под нож хирурга — прошла через пластику век и подбородка. "Мне надо было подшить нижнюю часть. Я сделала это полтора года назад", — заявила артистка.Сбросить 12 килограмм, по словам Лолиты, ей помогло лечение у эндокринолога. Лолите составили индивидуальную программу питания. Она отказалась от бананов, винограда и алкоголя на три месяца. Лечение сработало. Недавно Лолита и Коста Лакоста представили клип на совместную песню.
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лолита милявская, звезды, знаменитости
16:56 30.11.2021
 
Лолита раскрыла подробности своего преображения

Лолита рассказала о советах эндокринолога и пластической операции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лолита раскрыла подробности своего преображения. О том, как ей удалось похудеть и сохранить молодость, она рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала.
Певица опровергла слухи, что делала резекцию желудка. Но не стала отрицать, что все-таки ложилась под нож хирурга — прошла через пластику век и подбородка.
"Мне надо было подшить нижнюю часть. Я сделала это полтора года назад", — заявила артистка.
Сбросить 12 килограмм, по словам Лолиты, ей помогло лечение у эндокринолога.

"Я принимала себя и толстой, и худой. Я пошла к врачу, когда просто плохо себя чувствовала. И девиз моего эндокринолога только один — вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель, а быть здоровыми", — признается певица.

Лолите составили индивидуальную программу питания. Она отказалась от бананов, винограда и алкоголя на три месяца.
Лечение сработало.

"Я вернулась в форму, в которой была в 45 лет", — уверяет знаменитость.

Недавно Лолита и Коста Лакоста представили клип на совместную песню.
Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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