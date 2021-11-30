https://ria.ru/20211130/les-1761434705.html

Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок

Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок - РИА Новости, 30.11.2021

Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок

Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена СССР цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли нам обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли.

2021-11-30T14:00

2021-11-30T14:00

2021-11-30T14:25

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Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена СССР цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли нам обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли. audio/mpeg

Можно ли восстановить лесной фонд России после вырубок Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена СССР цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли нам обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли. audio/mpeg

Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Предыдущий эпизодВсего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Семён НедовенчанныйСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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