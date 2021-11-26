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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211126/bumaga-1760754405.html
Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка
Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка - РИА Новости, 26.11.2021
Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка
От первой упаковочной бумаги из коры тута до появления крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что экологичнее – пластик или бумага.
2021-11-26T14:00
2021-11-26T14:00
истории.doc
подкаст
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Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка
От первой упаковочной бумаги из коры шелковицы до появления современных крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что все-таки экологичнее – пластик или бумага.
audio/mpeg
Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка
От первой упаковочной бумаги из коры шелковицы до появления современных крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что все-таки экологичнее – пластик или бумага.
audio/mpeg
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Предыдущий эпизодВсего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Семён НедовенчанныйСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
14:00 26.11.2021
 

Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка

Истории.doc
Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
От первой упаковочной бумаги из коры тута до появления крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что экологичнее – пластик или бумага.
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".
Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
Предыдущий эпизод
Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
________

Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Звукорежиссер: Семён Недовенчанный
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