https://ria.ru/20211126/bumaga-1760754405.html

Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка

Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка - РИА Новости, 26.11.2021

Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка

От первой упаковочной бумаги из коры тута до появления крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что экологичнее – пластик или бумага.

2021-11-26T14:00

2021-11-26T14:00

2021-11-26T14:00

истории.doc

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Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка От первой упаковочной бумаги из коры шелковицы до появления современных крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что все-таки экологичнее – пластик или бумага. audio/mpeg

Захватывающие приключения бумажного пакета – от тутовой коры до анти-фейка От первой упаковочной бумаги из коры шелковицы до появления современных крафтовых пакетов прошло около 15-ти веков. Придумать что-то новое в мире бумажных свертков непросто, но бумагу продолжают изучать и улучшать. Можно ли порезаться пакетом, почему крафтовая бумага такого цвета, как найти антифейковые элементы в упаковке и что все-таки экологичнее – пластик или бумага. audio/mpeg

Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Предыдущий эпизодВсего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Семён НедовенчанныйСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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