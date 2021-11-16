https://ria.ru/20211116/bumaga-1759278322.html
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность - РИА Новости, 16.11.2021
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
2021-11-16T14:00
2021-11-16T14:00
2021-11-16T14:06
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759277841_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_db7e601fdaf2b7b9f258c89e8ba3d99b.png
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
audio/mpeg
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
audio/mpeg
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Послушать первый эпизод Послушать второй эпизод.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759277841_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_678e240cb6c5fe42715d787daf97d93f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
14:00 16.11.2021 (обновлено: 14:06 16.11.2021)
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.