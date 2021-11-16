https://ria.ru/20211116/bumaga-1759278322.html

Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность

Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность - РИА Новости, 16.11.2021

Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность

Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.

2021-11-16T14:00

2021-11-16T14:00

2021-11-16T14:06

истории.doc

подкаст

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Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности. audio/mpeg

Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности. audio/mpeg

Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Послушать первый эпизод Послушать второй эпизод.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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