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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211116/bumaga-1759278322.html
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность - РИА Новости, 16.11.2021
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
2021-11-16T14:00
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истории.doc
подкаст
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Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
audio/mpeg
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
audio/mpeg
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Послушать первый эпизод Послушать второй эпизод.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
14:00 16.11.2021 (обновлено: 14:06 16.11.2021)
 

Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность

Истории.doc
Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Как выглядит сибирская тайга с башни 15-метрового крана, почему тату-мастер стала инженером-электриком и какие квесты на работе ежедневно проходит генеральный директор лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Три женских истории из традиционно мужской отрасли – лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".
Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
Послушать первый эпизод
Послушать второй эпизод.
Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
________

Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья Дубинина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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