17:51 30.11.2021 (обновлено: 19:01 30.11.2021)
Лукашенко заявил о намерении посетить Крым
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении посетить Крым и договоренности с Путиным
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным.
Во вторник Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Беседа прошла в Минске, во Дворце Независимости, среди тем беседы - двусторонние отношения России и Белоруссии, интеграция в рамках Союзного государства, миграционный кризис на границе с ЕС, конституционная реформа в республике.
По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым. "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", - отметил президент Белоруссии. "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.
"Мы раза три об этом говорили (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - добавил Лукашенко.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя в интервью РИА Новости возможность поездки Лукашенко в Крым, заявил, что с возможными мероприятиями определятся лидеры двух стран.
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"...И второе условие - в Севастополе. Потому что я, прилетая в Крым, всегда приземлялся в Севастополе. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. А я в Севастополе, в аэропорту, в аэродроме знаю каждый метр", - сказал он, комментируя свою будущую поездку в Крым.
Также Лукашенко сообщил, что хочет посетить Бельбек. "Мне, говорю, интересно будет посмотреть. Вот, говорит (Путин - ред.), полетим туда - если хочешь, на шхуне, полетим на самолете. Там приземлимся, я тебе покажу, что сделано. Я у него начал спрашивать дорогу, доделал ли он с Бельбека и на Севастополь туда, на Ялту. Он все об этом детально знает", - сказал он.
Лукашенко ранее пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. "Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал белорусский лидер.
В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".