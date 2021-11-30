https://ria.ru/20211130/krym-1761508239.html
Крым де-факто и де-юре стал российским, заявил Лукашенко
Крым де-факто и де-юре стал российским, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
Крым де-факто и де-юре стал российским, заявил Лукашенко
Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T17:48
2021-11-30T17:48
2021-12-01T05:21
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - сказал он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым, белоруссия, александр лукашенко, россия
17:48 30.11.2021 (обновлено: 05:21 01.12.2021)
Крым де-факто и де-юре стал российским, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским