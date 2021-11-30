https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761528826.html
Попова рассказала о тестировании на омикрон-штамм в аэропорту
Попова рассказала о тестировании на омикрон-штамм в аэропорту - РИА Новости, 30.11.2021
Попова рассказала о тестировании на омикрон-штамм в аэропорту
В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу штамма "омикрон" стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:00
2021-11-30T19:00
2021-11-30T19:17
распространение коронавируса
юар
китай
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу штамма "омикрон" стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма", - сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета."Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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юар, китай, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
19:00 30.11.2021 (обновлено: 19:17 30.11.2021)
Попова рассказала о тестировании на омикрон-штамм в аэропорту
Попова: в аэропортах бесплатно тестируют приехавших из рисковых по омикрон-штамму стран