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Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России далекой от стабилизации
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России далекой от стабилизации - РИА Новости, 30.11.2021
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России далекой от стабилизации
Ситуация с коронавирусом в РФ пока далека от стабилизации, специалисты Минздрава продолжают выезжать в регионы РФ, чтобы повысить качество оказания медицинской... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:58
2021-11-30T17:58
2021-11-30T18:08
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ пока далека от стабилизации, специалисты Минздрава продолжают выезжать в регионы РФ, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы видим, что ситуация пока в регионах неравномерная. В семи субъектах за последние 10 дней был рост коечного фонда, поэтому... ситуация пока далека от стабилизации, и нельзя сказать, что мы полностью справились с ситуацией. Нужно продолжать те ограничительные меры и вакцинацию, которая имеет эффект", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мурашко добавил, что специалисты Минздрава продолжают выезжать в субъекты РФ."Всего совершили уже почти 200 выездов в субъекты РФ. По состоянию на 29 ноября выезды бригад осуществлены в 62 субъектах, которые требуют внимания", - отметил министр.По его словам, это взаимодействие позволяет повысить качество оказания медицинской помощи. На настоящий момент, отметил Мурашко, специалисты Минздрава работают в двух субъектах - Курганской области и Волгоградской области.
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РИА Новости
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17:58 30.11.2021 (обновлено: 18:08 30.11.2021)
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России далекой от стабилизации
Глава Минздрава Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России далекой от стабилизации