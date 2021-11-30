https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761454118.html

Путин потребовал подготовить план действий из-за нового штамма коронавируса

Путин потребовал подготовить план действий из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021

Путин потребовал подготовить план действий из-за нового штамма коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать новый план действий из-за появления омикрон-варианта коронавируса. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:25

2021-11-30T14:25

2021-11-30T16:05

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать новый план действий из-за появления омикрон-варианта коронавируса."Я прошу правительство в недельный срок, сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства Российской Федерации, в недельный срок подготовить обновленный план", — сказал он на форуме "Россия зовет!".В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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