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Путин призвал быть готовыми к любому изменению коронавируса
Путин призвал быть готовыми к любому изменению коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал быть готовыми к любому изменению коронавируса
В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:24
2021-11-30T14:43
владимир путин
коронавирус в россии
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин."В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции."Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - отметил президент России.
РИА Новости
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:24 30.11.2021 (обновлено: 14:43 30.11.2021)
 
Путин призвал быть готовыми к любому изменению коронавируса

Президент Путин призвал быть готовыми к любому изменению коронавируса

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов таможенных органов Российской Федерации с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов таможенных органов Российской Федерации с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин.
"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Путин отметил, что нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции.
"Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - отметил президент России.
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