https://ria.ru/20211130/klimat-1761459703.html
Путин поручил разработать реестр климатических проектов
Путин поручил разработать реестр климатических проектов - РИА Новости, 30.11.2021
Путин поручил разработать реестр климатических проектов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать реестр отечественных и зарубежных климатических проектов до 1 марта 2022 года. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:41
2021-11-30T14:41
2021-11-30T14:41
экономика
экология
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климат
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать реестр отечественных и зарубежных климатических проектов до 1 марта 2022 года."Правительству Российской Федерации обеспечить ... разработку реестра климатических проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации и других государствах и регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации и ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых газов", - говорится в поручении, опубликованном на сайте кремля.В документе отмечается, что также должен быть сформирован международный реестр климатических проектов в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций к реализации таких проектов в России.
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экономика, экология, владимир путин, климат, россия
Путин поручил разработать реестр климатических проектов
Путин поручил правительству к 1 марта 2022 года разработать реестр климатических проектов