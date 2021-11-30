https://ria.ru/20211130/klimat-1761459703.html

Путин поручил разработать реестр климатических проектов

Путин поручил разработать реестр климатических проектов - РИА Новости, 30.11.2021

Путин поручил разработать реестр климатических проектов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать реестр отечественных и зарубежных климатических проектов до 1 марта 2022 года. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:41

2021-11-30T14:41

2021-11-30T14:41

экономика

экология

владимир путин

климат

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать реестр отечественных и зарубежных климатических проектов до 1 марта 2022 года."Правительству Российской Федерации обеспечить ... разработку реестра климатических проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации и других государствах и регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации и ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых газов", - говорится в поручении, опубликованном на сайте кремля.В документе отмечается, что также должен быть сформирован международный реестр климатических проектов в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций к реализации таких проектов в России.

https://ria.ru/20211130/vybrosy-1761451654.html

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экономика, экология, владимир путин, климат, россия