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Украина сожгла свои резервы
Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны - РИА Новости, 30.11.2021
Украина сожгла свои резервы
Национальный банк Украины за истекшую неделю с 22 по 26 ноября продал 630 миллионов долларов ради поддержки гривны, что является рекордом. Об этом сообщает... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:59
2021-11-30T01:59
2021-11-30T01:59
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины за истекшую неделю с 22 по 26 ноября продал 630 миллионов долларов ради поддержки гривны, что является рекордом. Об этом сообщает портал finance.ua со ссылкой на данные НБУ.Действия Нацбанка, как отмечается, однако не спасли украинскую валюту от снижения: по итогам недели курс снизился на 31 копейку, до 26,56 гривны за доллар.Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 миллиарда долларов и продал 984,7 миллиона долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 миллиарда долларов.Ранее Национальный банк (центробанк) Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%.Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%. Документ предусматривает и средний курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году - 27 гривен за доллар)
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в мире, украина, нацбанк украины, ситуация на украине
Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
НБУ безрезультатно потратил рекордную сумму в 630 миллионов долларов на поддержку гривны
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Национальный банк Украины
за истекшую неделю с 22 по 26 ноября продал 630 миллионов долларов ради поддержки гривны, что является рекордом. Об этом сообщает портал finance.ua
со ссылкой на данные НБУ
.
Действия Нацбанка, как отмечается, однако не спасли украинскую валюту от снижения: по итогам недели курс снизился на 31 копейку, до 26,56 гривны за доллар.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3,6 миллиарда долларов и продал 984,7 миллиона долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 миллиарда долларов.
Ранее Национальный банк (центробанк) Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%.
Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%. Документ предусматривает и средний курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году - 27 гривен за доллар)