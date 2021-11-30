13:48 30.11.2021 (обновлено: 13:59 30.11.2021)
Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Синоптик Тишковец: толщина гололедицы в Москве ночью достигнет 10-15 миллиметров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Толщина гололедицы в Москве в первую зимнюю ночь достигнет 10-15 миллиметров, а высота снежного покрова 1 декабря составит как минимум 5-7 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве, с приближением холодного атмосферного фронта, с полудня дождь стал переходить в интенсивные заряды снега, при порывах ветра до 17-22 метров в секунду началась метель с ухудшением видимости до 1 километра и менее. Столбики термометров устремились к нулевой отметке и перейдут в минус после 15.00, а значит, скоро ожидается такое опасное явление погоды, как гололедица, толщина которой в первую зимнюю ночь достигнет 10-15 миллиметров. Зона гололедицы – не путать с гололедом – охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что на дорогах и тротуарах станет чрезвычайно скользко, при таком состоянии дорожного полотна на скорости автомобиля 60 км/ч тормозной путь увеличивается в разы, примерно с 20-30 метров до 130-140 метров.
"Кроме того, уже сегодня в столице начнет формироваться и снежный покров, высота которого 1 декабря составит как минимум 5-7 сантиметров, по северу Подмосковья – до 5-10 сантиметров, на западе области (в районе Можайска) – местами до 7-12 сантиметров. Температура воздуха в ближайшие сутки понизится до положенной нормы минус 1-6. Наступит настоящая зима", - добавил Тишковец.
29 ноября, 03:07Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России