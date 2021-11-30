https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html

Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику

Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику - РИА Новости, 30.11.2021

Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику

Темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:25

2021-11-30T14:25

2021-11-30T15:26

в мире

владимир путин

омикрон-штамм коронавируса

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу что, она – экономика - постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761438867.html

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Путин: темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за штамма "омикрон" Темпы восстановления мировой экономики из-за штамма "омикрон" под вопросом, нужно быть готовым к любому изменению коронавируса 2021-11-30T14:25 true PT0M38S

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