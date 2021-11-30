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https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html
Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику
Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику - РИА Новости, 30.11.2021
Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику
Темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:25
2021-11-30T15:26
в мире
владимир путин
омикрон-штамм коронавируса
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
коронавирусы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу что, она – экономика - постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - сказал Путин.
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Путин: темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за штамма "омикрон"
Темпы восстановления мировой экономики из-за штамма "омикрон" под вопросом, нужно быть готовым к любому изменению коронавируса
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в мире, владимир путин, омикрон-штамм коронавируса, экономика, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:25 30.11.2021 (обновлено: 15:26 30.11.2021)
 
Путин оценил возможное влияние нового штамма на мировую экономику

Путин: восстановление мировой экономики находится под вопросом из-за омикрон-штамма

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Темпы восстановления мировой экономики вновь оказались под вопросом из-за новой волны заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу что, она – экономика - постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - сказал Путин.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:29Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи не планируют создавать новую вакцину против омикрон-штамма
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреВладимир ПутинОмикрон-штамм коронавирусаЭкономикаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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