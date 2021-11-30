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Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35
Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35 - РИА Новости, 30.11.2021
Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35
Отечественный двигатель большой тяги ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:47
2021-11-30T17:47
экономика
китай
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
денис мантуров
airbus
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отечественный двигатель большой тяги ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."ПД-35 как НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) у нас реализовывается с 2018 года… Мы рассчитываем на то, что он также будет использован в пассажирской авиации для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. У нас есть базовый проект с Китайцами - это CR929", - сказал министр, выступая в Совете Федераций.Он также отметил, что решение о дальнейшем развитии проекта ПД-35 будет принято летом следующего года. Речь идет о создании двух возможных версий двигателя: 24 тонны и 35 более тонн.Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.Финансирование проекта с российской стороны - порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
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экономика, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, денис мантуров, airbus, россия
17:47 30.11.2021
 
Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35

Глава Минпромторга Мантуров: российско-китайский авиалайнер может получить двигатель ПД-35

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодель российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929
Модель российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отечественный двигатель большой тяги ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"ПД-35 как НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) у нас реализовывается с 2018 года… Мы рассчитываем на то, что он также будет использован в пассажирской авиации для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. У нас есть базовый проект с Китайцами - это CR929", - сказал министр, выступая в Совете Федераций.
Он также отметил, что решение о дальнейшем развитии проекта ПД-35 будет принято летом следующего года. Речь идет о создании двух возможных версий двигателя: 24 тонны и 35 более тонн.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.
Финансирование проекта с российской стороны - порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
 
ЭкономикаКитайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФДенис МантуровAirbusРоссия
 
 
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