https://ria.ru/20211130/dvigatel-1761507671.html

Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35

Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35 - РИА Новости, 30.11.2021

Российско-китайский авиалайнер CR929 может получить двигатель ПД-35

Отечественный двигатель большой тяги ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:47

2021-11-30T17:47

2021-11-30T17:47

экономика

китай

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

денис мантуров

airbus

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отечественный двигатель большой тяги ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."ПД-35 как НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) у нас реализовывается с 2018 года… Мы рассчитываем на то, что он также будет использован в пассажирской авиации для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. У нас есть базовый проект с Китайцами - это CR929", - сказал министр, выступая в Совете Федераций.Он также отметил, что решение о дальнейшем развитии проекта ПД-35 будет принято летом следующего года. Речь идет о создании двух возможных версий двигателя: 24 тонны и 35 более тонн.Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.Финансирование проекта с российской стороны - порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

https://ria.ru/20211014/samolet-1754482301.html

китай

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, денис мантуров, airbus, россия