https://ria.ru/20211130/diskoteka-1761486277.html

В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов

В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021

В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов

Полицейские в Нижнекамске привлекли к ответственности 54 человека, участвовавших в незаконной дискотеке без проверки QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:12

2021-11-30T16:12

2021-11-30T16:12

распространение коронавируса

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске привлекли к ответственности 54 человека, участвовавших в незаконной дискотеке без проверки QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану."В ходе проверки полученной информации оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что трое жителей Нижнекамска, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, организовали в арендованном частном доме дискотеку. Желающим попасть на мероприятие предлагалось оплатить входной билет. Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Все участники дискотеки были доставлены в управление МВД России по Нижнекамскому району. В отношении организаторов сотрудниками полиции за проведение развлекательного мероприятия и отсутствие организованной проверки наличия QR-кодов составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".На родителей несовершеннолетних выписаны протоколы по статье "несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". Кроме этого, административные материалы составлены в отношении 10 подростокв, находившихся в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20211129/napadenie-1761352622.html

https://ria.ru/20211129/qr-kod-1761259359.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код