Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/diskoteka-1761486277.html
В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов
В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021
В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов
Полицейские в Нижнекамске привлекли к ответственности 54 человека, участвовавших в незаконной дискотеке без проверки QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:12
2021-11-30T16:12
распространение коронавируса
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске привлекли к ответственности 54 человека, участвовавших в незаконной дискотеке без проверки QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану."В ходе проверки полученной информации оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что трое жителей Нижнекамска, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, организовали в арендованном частном доме дискотеку. Желающим попасть на мероприятие предлагалось оплатить входной билет. Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Все участники дискотеки были доставлены в управление МВД России по Нижнекамскому району. В отношении организаторов сотрудниками полиции за проведение развлекательного мероприятия и отсутствие организованной проверки наличия QR-кодов составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".На родителей несовершеннолетних выписаны протоколы по статье "несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". Кроме этого, административные материалы составлены в отношении 10 подростокв, находившихся в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20211129/napadenie-1761352622.html
https://ria.ru/20211129/qr-kod-1761259359.html
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6492098d44bcf6103f4f0dc8f0bcfc3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
16:12 30.11.2021
 
В Татарстане задержали организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов

Полиция в Нижнекамске задержала организаторов подпольной дискотеки без QR-кодов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске привлекли к ответственности 54 человека, участвовавших в незаконной дискотеке без проверки QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану.
"В ходе проверки полученной информации оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что трое жителей Нижнекамска, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, организовали в арендованном частном доме дискотеку. Желающим попасть на мероприятие предлагалось оплатить входной билет. Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 21:23Распространение коронавируса
В ТЦ в Казани мужчина напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код
Все участники дискотеки были доставлены в управление МВД России по Нижнекамскому району. В отношении организаторов сотрудниками полиции за проведение развлекательного мероприятия и отсутствие организованной проверки наличия QR-кодов составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
На родителей несовершеннолетних выписаны протоколы по статье "несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". Кроме этого, административные материалы составлены в отношении 10 подростокв, находившихся в состоянии опьянения.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:32Распространение коронавируса
В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов
 
Распространение коронавирусаПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижнекамский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
10:38В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
10:35ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
10:33В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
10:31В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным
Лента новостейМолния
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о КрымеВ Крыму сняли часть ограничений из-за коронавирусаВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного составаВ Москве проверяют школы и суды после сообщений о минированииВ Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным