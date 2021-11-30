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Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу
Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу - РИА Новости, 30.11.2021
Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу
Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет знакомиться с материалами дела об... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:24
2021-11-30T21:35
происшествия
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
хабаровск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет знакомиться с материалами дела об организации преступного сообщества и семи эпизодов мошенничества, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий."Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела", -сказал собеседник агентства.Он уточнил, что накануне Фургалу было еще раз предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и 7 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), это было сделано из-за технической ошибки, когда 24 ноября эти обвинения были предъявлены впервые. Довгий рассказал тогда РИА Новости, что речь идёт об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.Верховный суд России решил, что дело будет слушаться Люберецким судом Московской области, однако защита обжаловала это решение в связи с тем, что большинство свидетелей находится в Хабаровском крае и из-за разницы во времени их будет сложно допросить даже по видеоконференцсвязи. Адвокаты настаивают на рассмотрении дела в суде Еврейской автономной области или в амурском крае.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается. Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html
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россия
хабаровск
московская область (подмосковье)
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происшествия, сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала, хабаровск, московская область (подмосковье)
21:24 30.11.2021 (обновлено: 21:35 30.11.2021)
 
Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу о мошенничестве и формированию ОПГ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет знакомиться с материалами дела об организации преступного сообщества и семи эпизодов мошенничества, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.
"Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела", -сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что накануне Фургалу было еще раз предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и 7 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), это было сделано из-за технической ошибки, когда 24 ноября эти обвинения были предъявлены впервые. Довгий рассказал тогда РИА Новости, что речь идёт об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.
Верховный суд России решил, что дело будет слушаться Люберецким судом Московской области, однако защита обжаловала это решение в связи с тем, что большинство свидетелей находится в Хабаровском крае и из-за разницы во времени их будет сложно допросить даже по видеоконференцсвязи. Адвокаты настаивают на рассмотрении дела в суде Еврейской автономной области или в амурском крае.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:16
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается. Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 22:17
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