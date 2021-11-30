https://ria.ru/20211130/delo-1761546894.html

Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу - РИА Новости, 30.11.2021

Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет знакомиться с материалами дела об... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:24

2021-11-30T21:24

2021-11-30T21:35

происшествия

сергей фургал

россия

уголовное дело сергея фургала

хабаровск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет знакомиться с материалами дела об организации преступного сообщества и семи эпизодов мошенничества, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий."Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела", -сказал собеседник агентства.Он уточнил, что накануне Фургалу было еще раз предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и 7 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), это было сделано из-за технической ошибки, когда 24 ноября эти обвинения были предъявлены впервые. Довгий рассказал тогда РИА Новости, что речь идёт об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.Верховный суд России решил, что дело будет слушаться Люберецким судом Московской области, однако защита обжаловала это решение в связи с тем, что большинство свидетелей находится в Хабаровском крае и из-за разницы во времени их будет сложно допросить даже по видеоконференцсвязи. Адвокаты настаивают на рассмотрении дела в суде Еврейской автономной области или в амурском крае.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается. Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.

https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html

https://ria.ru/20211128/vzyatka-1761181686.html

россия

хабаровск

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