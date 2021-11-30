https://ria.ru/20211130/chlenstvo-1761542363.html

Членство Украины должны поддержать все участники НАТО, заявил генсек

Членство Украины должны поддержать все участники НАТО, заявил генсек - РИА Новости, 30.11.2021

Членство Украины должны поддержать все участники НАТО, заявил генсек

Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников, РФ вмешиваться в этот процесс не может, сказал генсек... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:40

2021-11-30T20:40

2021-11-30T20:59

в мире

украина

йенс столтенберг

рига

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников, РФ вмешиваться в этот процесс не может, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге."Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление системы обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, так как Украина – суверенное и независимое государство… Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО, у России нет права вето", - сообщил он.

https://ria.ru/20211130/kuleba-1761371197.html

украина

рига

россия

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2021

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в мире, украина, йенс столтенберг, рига, нато, россия