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В Брюсселе в течение недели жители посадят тысячу деревьев

В Брюсселе в течение недели жители посадят тысячу деревьев - РИА Новости, 30.11.2021

В Брюсселе в течение недели жители посадят тысячу деревьев

В Брюсселе в течение "Недели деревьев" горожане собираются сажать по 150 растений каждый день, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:47

2021-11-30T00:47

2021-11-30T00:47

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Брюсселе в течение "Недели деревьев" горожане собираются сажать по 150 растений каждый день, сообщает "Европульс".В сумме за этот период в бельгийской столице появятся около тысячи саженцев. Мэрия Брюсселя выдаст волонтерам растения и необходимый инвентарь.Новые деревья помогут городу смягчить последствия глобального потепления, ведь они являются природным "поглотителем" парниковых газов. А еще выступают естественным кондиционером летом, а зимой служат преградой для холодного ветра. Благодаря этому можно тратить меньше электроэнергии на охлаждение или отопление зданий.Также власти Брюсселя рассчитывают, что "Неделя деревьев" поможет жителям справиться с чувством одиночества, которое усилилось из-за пандемии.

https://ria.ru/20211012/belgiya-1753963306.html

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бельгия, брюссель, новости - туризм, деревья, туризм, экология, стиль жизни