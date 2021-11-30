https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761543427.html

В Тамбовской области по нацпроекту благоустроены в срок все дворы

В Тамбовской области по нацпроекту благоустроены в срок все дворы - РИА Новости, 30.11.2021

В Тамбовской области по нацпроекту благоустроены в срок все дворы

В Тамбовской области завершены в срок работы по программе этого года федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:52

2021-11-30T20:52

2021-11-30T20:52

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ТАМБОВ, 30 ноя - РИА Новости. В Тамбовской области завершены в срок работы по программе этого года федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", благоустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В Тамбовской области на благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году по нацпроекту направили около 269,5 миллионов рублей. Из них около 264 миллионов рублей — средства федерального бюджета.По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров при посещении городов и районов области обязательно оценивает состояние парков и скверов, результаты проведенной работы."Замечания руководителя региона по работе подрядчиков, предложения по комплексному подходу, визуализации исполнения каждого этапа будут учтены в программе 2022 года", - сообщил собеседник агентства.Егоров считает работы по благоустройству территорий важной частью обеспечения комфортной среды проживания жителям региона."Программу текущего года мы выполнили. Работы завершены в срок, до 1 декабря. Однако успокаиваться рано. Впереди — большие задачи по дальнейшему преображению территорий", - приводит пресс-служба слова Егорова.В пресс-службе уточнили, что в программу благоустройства на 2022 год включены 100 дворов и 106 общественных пространств региона.

https://ria.ru/20211008/natsproekt-1753742489.html

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