https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым

Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым

У Белоруссии развязаны руки в вопросе полетов в Крым, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T20:37

2021-11-30T20:37

2021-12-01T10:22

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. У Белоруссии развязаны руки в вопросе полетов в Крым, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он напомнил о расположенном на полуострове белорусском санатории и отметил, что "Белавиа" сможет перевезти людей при необходимости."Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше", — сказал глава государства.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Глава МИД Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, сказал, что стране необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211130/krym-1761508843.html

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"Мы полетим тогда, когда нам нужно будет!" – Лукашенко о полетах "Белавиа" в Крым Белорусская авиакомпания "Белавиа" будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше", - сказал он. По словам Лукашенко, в Крыму находится белорусский санаторий: "Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой". 2021-11-30T20:37 true PT0M36S

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