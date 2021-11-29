https://ria.ru/20211129/zakon-1761266381.html

Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами

Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами - РИА Новости, 29.11.2021

Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов, предусматривающие перераспределение части акцизов между... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:54

2021-11-29T13:54

2021-11-29T13:56

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1539:2048:2691_1920x0_80_0_0_acff2f926462e2650cf6df9615673e28.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов, предусматривающие перераспределение части акцизов между центром и регионами, а также позволяющие правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета в ряде случаев вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.АкцизыЗакон предусматривает, что с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты будут зачисляться в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% - в региональные бюджеты).При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкоголь, производимый в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% – в бюджеты субъектов РФ.Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы, минеральные удобрения, от акциза на жидкую сталь, который предполагается ввести с 2022 года, будут зачислять в бюджет РФ, а 17% - в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 70% и 30% соответственно.Перераспределение бюджетных средствКроме того, закон на постоянной основе позволяет кабмину без внесения изменений в федеральный бюджет перераспределять бюджетные средства на увеличение резервного фонда правительства, а также переносить остатки резерва на мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.Кроме того, кабмин сможет перераспределять бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений (внутри капвложений, без выделения новых объектов), а также до 10% бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами).Изменения нужно будет согласовывать с профильной комиссией Федерального собрания РФ.

https://ria.ru/20211115/sovfed-1759086644.html

https://ria.ru/20211004/gazirovka-1753014090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия