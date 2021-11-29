https://ria.ru/20211129/zakon-1761266381.html
Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами
Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов, предусматривающие перераспределение части акцизов между... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:54
2021-11-29T13:54
2021-11-29T13:56
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов, предусматривающие перераспределение части акцизов между центром и регионами, а также позволяющие правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета в ряде случаев вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.АкцизыЗакон предусматривает, что с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты будут зачисляться в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% - в региональные бюджеты).При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкоголь, производимый в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% – в бюджеты субъектов РФ.Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы, минеральные удобрения, от акциза на жидкую сталь, который предполагается ввести с 2022 года, будут зачислять в бюджет РФ, а 17% - в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 70% и 30% соответственно.Перераспределение бюджетных средствКроме того, закон на постоянной основе позволяет кабмину без внесения изменений в федеральный бюджет перераспределять бюджетные средства на увеличение резервного фонда правительства, а также переносить остатки резерва на мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.Кроме того, кабмин сможет перераспределять бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений (внутри капвложений, без выделения новых объектов), а также до 10% бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами).Изменения нужно будет согласовывать с профильной комиссией Федерального собрания РФ.
https://ria.ru/20211115/sovfed-1759086644.html
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экономика, владимир путин, россия
13:54 29.11.2021 (обновлено: 13:56 29.11.2021)
Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами
Президент Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал поправки в Бюджетный кодекс и ряд законодательных актов, предусматривающие перераспределение части акцизов между центром и регионами, а также позволяющие правительству РФ
в ходе исполнения федерального бюджета в ряде случаев вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого бюджета. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Акцизы
Закон предусматривает, что с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты будут зачисляться в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% - в региональные бюджеты).
При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкоголь, производимый в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% – в бюджеты субъектов РФ.
Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы, минеральные удобрения, от акциза на жидкую сталь, который предполагается ввести с 2022 года, будут зачислять в бюджет РФ, а 17% - в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 70% и 30% соответственно.
Перераспределение бюджетных средств
Кроме того, закон на постоянной основе позволяет кабмину без внесения изменений в федеральный бюджет перераспределять бюджетные средства на увеличение резервного фонда правительства, а также переносить остатки резерва на мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Кроме того, кабмин сможет перераспределять бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений (внутри капвложений, без выделения новых объектов), а также до 10% бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами).
Изменения нужно будет согласовывать с профильной комиссией Федерального собрания РФ.