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Путин подписал закон, повышающий НДПИ на уголь и калийные соли
Путин подписал закон, повышающий НДПИ на уголь и калийные соли - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон, повышающий НДПИ на уголь и калийные соли
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Документ опубликован на... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:44
2021-11-29T13:44
экономика
красноярский край
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. Эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.
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экономика, красноярский край, владимир путин, россия
13:44 29.11.2021
 
Путин подписал закон, повышающий НДПИ на уголь и калийные соли

Президент Путин подписал закон, повышающий НДПИ на железную руду, уголь и калийные соли

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХаранорский угольный разрез в Забайкалье
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ставка НДПИ на железную руду будет установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options, определяемым ФАС России с учетом железорудного концентрата. Эта ставка не будет распространяться на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку из них железная руда не извлекается, они не товарные и идут в отвалы.
Одновременно уточняется порядок расчета НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае. Для них ставка налога будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.
Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. При этом показатель потерь при извлечении таких компонентов из многокомпонентных комплексных руд в процессе дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) принимается равным 0,15.
Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд – 132 рубля. А для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент повышается с 3,5 до 7.
Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.
Помимо этого, уточняется механизм определения НДПИ в отношении калийных солей. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды. При этом для новых инвестиционных проектов, реализуемых на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений, налоговая нагрузка сохранится на уровне 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
13:40
Путин подписал закон об акцизе на жидкую сталь
 
ЭкономикаКрасноярский крайВладимир ПутинРоссия
 
 
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