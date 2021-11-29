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В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах - РИА Новости, 29.11.2021

В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:53

2021-11-29T08:53

2021-11-29T08:53

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Нет, уже есть все", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей клишас, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии