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В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах
В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах - РИА Новости, 29.11.2021
В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах
Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:53
2021-11-29T08:53
2021-11-29T08:53
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Нет, уже есть все", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
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совет федерации рф, андрей клишас, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах
Сенатор Клишас: ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут