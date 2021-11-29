https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761204608.html

В Японии введут карантин для возвращающихся из еще 14 стран

В Японии введут карантин для возвращающихся из еще 14 стран - РИА Новости, 29.11.2021

В Японии введут карантин для возвращающихся из еще 14 стран

Япония вновь вводит строгий карантин по COVID в специально отведенных местах для своих граждан и иностранцев с долгосрочными визами и видом на жительство,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:48

2021-11-29T08:48

2021-11-29T10:45

распространение коронавируса

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фумио кисида

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омикрон-штамм коронавируса

новости - туризм

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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Япония вновь вводит строгий карантин по COVID в специально отведенных местах для своих граждан и иностранцев с долгосрочными визами и видом на жительство, возвращающихся из 9 стран юга Африки и 14 других стран, заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей канцелярии."Во избежание наихудшего развития ситуации в качестве экстренных мер вводится запрет на въезд иностранцев с 30 ноября из всех стран. Для японцев и других (обладателей долгосрочных виз и вида на жительство – ред.) в дополнение к 9 странам при въезде еще из 14 стран, где выявлены заражения (штаммом "омикрон" - ред.), будет применяться строгий карантин в специально отведенных для этого заведениях", - сказал Кисида.Ранее Япония ввела 10-дневный карантин для приезжающих из 9 африканских стран: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны. Все приезжающие из этих стран должны проходить карантин в специально учрежденных местах.Япония ввела также запрет на въезд иностранцев по бизнес- и учебным визам из всех стран с 30 ноября. Таким образом, принятые для этих категорий послабления отменяются на неопределенное время – до момента, пока не будет получена более подробная информация о новом штамме. По словам премьера, на это может уйти от 2-3 недель до месяца.С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть в карантине 3 дня вместо 10 или 14, а затем разрешалось посещение мест, необходимых для деятельности, и пользоваться общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов – для них выдача виз не возобновлялась.С 28 декабря прошлого года Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса.Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118559.html

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

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в мире, япония, африка, фумио кисида, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм