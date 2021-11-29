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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761204427.html
Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм
Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021
Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм
Прибывшего из Намибии в Японию пассажира с положительным тестом на коронавирус обследуют на предмет выявления нового штамма "омикрон", это займет 4-5 дней, об... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:45
2021-11-29T10:49
распространение коронавируса
в мире
италия
намибия
япония
ботсвана
франция
воз
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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Прибывшего из Намибии в Японию пассажира с положительным тестом на коронавирус обследуют на предмет выявления нового штамма "омикрон", это займет 4-5 дней, об этом журналистам в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мне сказали, что исследование займет 4-5 дней", - приводит слова Кисиды агентство Киодо.Ранее сообщалось, что у одного из прибывших в Японию из Намибии пассажиров был положительный тест на коронавирус. Однако пока не известно, заражен ли он новым штаммом "омикрон" или нет.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии.Ранее Япония ввела 10-дневный карантин для приезжающих из 9 африканских стран: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.
https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html
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в мире, италия, намибия, япония, ботсвана, франция, воз, фумио кисида, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:45 29.11.2021 (обновлено: 10:49 29.11.2021)
 
Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм

Прибывшего в Японию туриста с положительным тестом на COVID-19 обследуют на омикрон-штамм

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Прибывшего из Намибии в Японию пассажира с положительным тестом на коронавирус обследуют на предмет выявления нового штамма "омикрон", это займет 4-5 дней, об этом журналистам в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мне сказали, что исследование займет 4-5 дней", - приводит слова Кисиды агентство Киодо.
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 07:33Распространение коронавируса
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма
Ранее сообщалось, что у одного из прибывших в Японию из Намибии пассажиров был положительный тест на коронавирус. Однако пока не известно, заражен ли он новым штаммом "омикрон" или нет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии.
Ранее Япония ввела 10-дневный карантин для приезжающих из 9 африканских стран: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 06:25Распространение коронавируса
Вирусолог выдвинул версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреИталияНамибияЯпонияБотсванаФранцияВОЗФумио КисидаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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