https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761204427.html

Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм

Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021

Прибывшего в Японию из Намибии пассажира обследуют на омикрон-штамм

Прибывшего из Намибии в Японию пассажира с положительным тестом на коронавирус обследуют на предмет выявления нового штамма "омикрон", это займет 4-5 дней, об... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:45

2021-11-29T08:45

2021-11-29T10:49

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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Прибывшего из Намибии в Японию пассажира с положительным тестом на коронавирус обследуют на предмет выявления нового штамма "омикрон", это займет 4-5 дней, об этом журналистам в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мне сказали, что исследование займет 4-5 дней", - приводит слова Кисиды агентство Киодо.Ранее сообщалось, что у одного из прибывших в Японию из Намибии пассажиров был положительный тест на коронавирус. Однако пока не известно, заражен ли он новым штаммом "омикрон" или нет.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". К этому часу новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии.Ранее Япония ввела 10-дневный карантин для приезжающих из 9 африканских стран: Малави, Замбии, Мозамбика, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Намибии и Ботсваны. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.

https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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