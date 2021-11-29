https://ria.ru/20211129/vybory-1761320631.html
В ЦИК рассказали о кибератаках из-за рубежа во время выборов в Госдуму
В ЦИК рассказали о кибератаках из-за рубежа во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 29.11.2021
В ЦИК рассказали о кибератаках из-за рубежа во время выборов в Госдуму
В ходе последней недели избирательной кампании по выборам в Госдуму зафиксировано 25 атак из-за рубежа на ресурсы РФ, заявил член ЦИК России Игорь Борисов. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:56
2021-11-29T17:56
2021-11-29T17:56
выборы в государственную думу
политика
игорь борисов
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
цик рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ходе последней недели избирательной кампании по выборам в Госдуму зафиксировано 25 атак из-за рубежа на ресурсы РФ, заявил член ЦИК России Игорь Борисов."Только за последнюю неделю выборов с 16 по 21 сентября зафиксировано 25 атак из-за рубежа, из них 13 направленных на выявление возможных уязвимостей в сайтах продолжительностью более 12 часов, 9 распределенных многовекторных атак, направленных на подмену программного обеспечения сайтов, продолжительностью более четырех часов. Три атаки направлены на отказ в обслуживании продолжительностью более четырех часов", - сказал Борисов в ходе заседания временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Конституционное большинство в нижней палате парламента получила "Единая Россия" - 324 мандата. КПРФ по итогам выборов получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия Роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
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политика, игорь борисов, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, цик рф, россия
В ЦИК рассказали о кибератаках из-за рубежа во время выборов в Госдуму
Член ЦИК Борисов: на последней неделе выборов в Госдуму зафиксировали 25 атак из-за рубежа