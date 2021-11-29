Росгидромет заявил о снижении уровня загрязнения воздуха в городах Сибири
Росгидромет: воздух в городах Сибири был чище зимой 2020 года из-за теплой зимы
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
МОСКВА, 29 ноя- РИА Новости. Воздух в городах Сибири был чище обычного из-за теплой зимы 2020 года, поэтому угольные ТЭЦ работали меньше, кроме того, осадков, которые очищают воздух, было больше, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России" за 2020 год.
"Завершившаяся зима 2019–2020 годов стала аномально теплой, что позволило частично снизить нагрузку на отопительную систему городов и привело к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, в первую очередь бенз(а)пиреном. Также снижению уровня загрязнения способствовали сложившиеся благоприятные метеорологические условия", - говорится в документе.
Как уточняют авторы ежегодника, в 2020 году впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений в Сибирском федеральном округе прежние рекорды среднегодовой температуры превышены сразу на 1,5 градуса Цельсия. Также на территории Сибири под влиянием глубоких полярных ложбин и циклонов осадков выпадало, как правило, значительно больше нормы.
"На юге Западной Сибири, на юге Иркутской области их количество местами превысило 2–3 месячные нормы, в Кемеровской области, а также на юге Красноярского края их количество составило 130–140% нормы", - отмечается в документе.
Росгидромет напоминает, что из приоритетного списка городов с высоким загрязнением по итогам 2020 года вышли пять городов в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с "очень высокого" до "высокого". Города, вышедшие из приоритетного списка, расположены на территории Сибирского федерального округа — Абакан (Хакасия), Братск и Иркутск (Иркутская область.), Лесосибирск (Красноярский край) и Новокузнецк (Кемеровская область).