https://ria.ru/20211129/vozdukh-1761233587.html

Росгидромет заявил о снижении уровня загрязнения воздуха в городах Сибири

Росгидромет заявил о снижении уровня загрязнения воздуха в городах Сибири - РИА Новости, 29.11.2021

Росгидромет заявил о снижении уровня загрязнения воздуха в городах Сибири

Воздух в городах Сибири был чище обычного из-за теплой зимы 2020 года, поэтому угольные ТЭЦ работали меньше, кроме того, осадков, которые очищают воздух, было... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:46

2021-11-29T11:46

2021-11-29T11:46

экология

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

россия

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МОСКВА, 29 ноя- РИА Новости. Воздух в городах Сибири был чище обычного из-за теплой зимы 2020 года, поэтому угольные ТЭЦ работали меньше, кроме того, осадков, которые очищают воздух, было больше, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России" за 2020 год."Завершившаяся зима 2019–2020 годов стала аномально теплой, что позволило частично снизить нагрузку на отопительную систему городов и привело к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, в первую очередь бенз(а)пиреном. Также снижению уровня загрязнения способствовали сложившиеся благоприятные метеорологические условия", - говорится в документе.Как уточняют авторы ежегодника, в 2020 году впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений в Сибирском федеральном округе прежние рекорды среднегодовой температуры превышены сразу на 1,5 градуса Цельсия. Также на территории Сибири под влиянием глубоких полярных ложбин и циклонов осадков выпадало, как правило, значительно больше нормы."На юге Западной Сибири, на юге Иркутской области их количество местами превысило 2–3 месячные нормы, в Кемеровской области, а также на юге Красноярского края их количество составило 130–140% нормы", - отмечается в документе.Росгидромет напоминает, что из приоритетного списка городов с высоким загрязнением по итогам 2020 года вышли пять городов в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с "очень высокого" до "высокого". Города, вышедшие из приоритетного списка, расположены на территории Сибирского федерального округа — Абакан (Хакасия), Братск и Иркутск (Иркутская область.), Лесосибирск (Красноярский край) и Новокузнецк (Кемеровская область).

https://ria.ru/20211103/moskva-1757501359.html

https://ria.ru/20211126/uvlazhnitel-1760973631.html

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экология, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия