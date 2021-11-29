https://ria.ru/20211129/vinodely-1761314942.html
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России - РИА Новости, 29.11.2021
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
Создание в России федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:31
2021-11-29T17:31
2021-11-29T17:43
вино
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделы
россия
оксана лут
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в России федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут."Создание федеральной саморегулируемой организации является ключевым моментом в реализации закона (о виноградарстве и виноделии - ред.). Все-таки, учитывая технологичность отрасли, правильно, чтобы отраслью занимались сами участники рынка, а Минсельхоз как регулятор - стоял рядом и обеспечивал определенное нормативное регулирование", - сказала Лут в ходе мероприятия по созданию этой ассоциации."Все участники, которые войдут сегодня в федеральную саморегулируемую организацию, будут принимать участие в формировании стандартов, в определении виноградных зон, терруаров, которые у нас есть и появятся на территории страны, в определении технических сортов, из которых можно делать вино", - добавила она. По ее словам, Минсельхоз видит своей задачей учет мнения и позиции малых виноградарей и виноделов, которые являются участниками рынка и активно развиваются.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, часть госполномочий по регулированию в России отношений в данной сфере подлежит передаче в специально создаваемую федеральную саморегулируемую организацию (ФСРО) виноградарей и виноделов. Среди ее функций - разработка и выдача специальных сертификатов качества.Данные сертификаты необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Согласно закону, использование на этикетке наименований российских географических объектов возможно только при производстве продукции ЗГУ и ЗНМП членами саморегулируемой организации и только из винограда, выращенного ее членами.
https://ria.ru/20211125/vino-1760723903.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделы, россия, оксана лут
17:31 29.11.2021 (обновлено: 17:43 29.11.2021)
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
Замглавы Минсельхоза Лут отметила важность образования организации виноделов в России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Создание в России
федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы Минсельхоза
РФ Оксана Лут
.
"Создание федеральной саморегулируемой организации является ключевым моментом в реализации закона (о виноградарстве и виноделии - ред.). Все-таки, учитывая технологичность отрасли, правильно, чтобы отраслью занимались сами участники рынка, а Минсельхоз как регулятор - стоял рядом и обеспечивал определенное нормативное регулирование", - сказала Лут в ходе мероприятия по созданию этой ассоциации.
"Все участники, которые войдут сегодня в федеральную саморегулируемую организацию, будут принимать участие в формировании стандартов, в определении виноградных зон, терруаров, которые у нас есть и появятся на территории страны, в определении технических сортов, из которых можно делать вино", - добавила она. По ее словам, Минсельхоз видит своей задачей учет мнения и позиции малых виноградарей и виноделов, которые являются участниками рынка и активно развиваются.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, часть госполномочий по регулированию в России отношений в данной сфере подлежит передаче в специально создаваемую федеральную саморегулируемую организацию (ФСРО) виноградарей и виноделов. Среди ее функций - разработка и выдача специальных сертификатов качества.
Данные сертификаты необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Согласно закону, использование на этикетке наименований российских географических объектов возможно только при производстве продукции ЗГУ и ЗНМП членами саморегулируемой организации и только из винограда, выращенного ее членами.