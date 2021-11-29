Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/vinodely-1761314942.html
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России - РИА Новости, 29.11.2021
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
Создание в России федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:31
2021-11-29T17:43
вино
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделы
россия
оксана лут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3853cfb1d300ab1aa69b12b1ee8037d6.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в России федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут."Создание федеральной саморегулируемой организации является ключевым моментом в реализации закона (о виноградарстве и виноделии - ред.). Все-таки, учитывая технологичность отрасли, правильно, чтобы отраслью занимались сами участники рынка, а Минсельхоз как регулятор - стоял рядом и обеспечивал определенное нормативное регулирование", - сказала Лут в ходе мероприятия по созданию этой ассоциации."Все участники, которые войдут сегодня в федеральную саморегулируемую организацию, будут принимать участие в формировании стандартов, в определении виноградных зон, терруаров, которые у нас есть и появятся на территории страны, в определении технических сортов, из которых можно делать вино", - добавила она. По ее словам, Минсельхоз видит своей задачей учет мнения и позиции малых виноградарей и виноделов, которые являются участниками рынка и активно развиваются.Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, часть госполномочий по регулированию в России отношений в данной сфере подлежит передаче в специально создаваемую федеральную саморегулируемую организацию (ФСРО) виноградарей и виноделов. Среди ее функций - разработка и выдача специальных сертификатов качества.Данные сертификаты необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Согласно закону, использование на этикетке наименований российских географических объектов возможно только при производстве продукции ЗГУ и ЗНМП членами саморегулируемой организации и только из винограда, выращенного ее членами.
https://ria.ru/20211125/vino-1760723903.html
https://ria.ru/20211129/kretov-1761306475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be967bf3087384143fa9c6d515c9d2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделы, россия, оксана лут
17:31 29.11.2021 (обновлено: 17:43 29.11.2021)
 
В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России

Замглавы Минсельхоза Лут отметила важность образования организации виноделов в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино".
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание в России федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов является ключевым моментом в реализации отраслевого закона, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Создание федеральной саморегулируемой организации является ключевым моментом в реализации закона (о виноградарстве и виноделии - ред.). Все-таки, учитывая технологичность отрасли, правильно, чтобы отраслью занимались сами участники рынка, а Минсельхоз как регулятор - стоял рядом и обеспечивал определенное нормативное регулирование", - сказала Лут в ходе мероприятия по созданию этой ассоциации.
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:19Туризм
В Москве представили рейтинг лучших российских вин
"Все участники, которые войдут сегодня в федеральную саморегулируемую организацию, будут принимать участие в формировании стандартов, в определении виноградных зон, терруаров, которые у нас есть и появятся на территории страны, в определении технических сортов, из которых можно делать вино", - добавила она. По ее словам, Минсельхоз видит своей задачей учет мнения и позиции малых виноградарей и виноделов, которые являются участниками рынка и активно развиваются.
Российские виноградари и виноделы на учредительном собрании в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле 2021 года, часть госполномочий по регулированию в России отношений в данной сфере подлежит передаче в специально создаваемую федеральную саморегулируемую организацию (ФСРО) виноградарей и виноделов. Среди ее функций - разработка и выдача специальных сертификатов качества.
Данные сертификаты необходимы для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Согласно закону, использование на этикетке наименований российских географических объектов возможно только при производстве продукции ЗГУ и ЗНМП членами саморегулируемой организации и только из винограда, выращенного ее членами.
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 16:54
Российскому виноделию пообещали движение "семимильными шагами"
 
ВиноМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)виноделыРоссияОксана Лут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед
03:33В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
Лента новостейМолния
Врач рассказал, как не поскользнуться в гололедВ Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенцаЭксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже