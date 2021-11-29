https://ria.ru/20211129/vbros-1761296765.html
В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины
В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины - РИА Новости, 29.11.2021
В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины
Массированные вбросы об "агрессии" России против Украины являются попытками обрушить остатки системы безопасности как на европейском континенте, так и в мире,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:11
2021-11-29T16:11
2021-11-29T16:21
украина
россия
в мире
андрей климов
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Массированные вбросы об "агрессии" России против Украины являются попытками обрушить остатки системы безопасности как на европейском континенте, так и в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Уместно вспомнить недавние провокационные сплетни и слухи, распространяемые из-за океана и подхваченные в Европе, о якобы планируемом Москвой нападении на Украину", - сказал сенатор на заседании комиссии в понедельник.По его словам, "такого рода массированные вбросы трудно рассматривать иначе, как попытки обрушить остатки системы безопасности и мирного сосуществования как на европейском континенте, так и в мире в целом". Эти попытки также не имеют и не могут иметь "ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона", подчеркнул Климов.
https://ria.ru/20211128/eskalatsiya-1761128300.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, андрей климов, совет федерации рф
16:11 29.11.2021 (обновлено: 16:21 29.11.2021)
В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины
Сенатор Климов назвал слом системы безопасности в мире целью вбросов о российской агрессии