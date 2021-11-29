https://ria.ru/20211129/vbros-1761296765.html

В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины

В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины - РИА Новости, 29.11.2021

В Совфеде назвали цель вбросов о российской "агрессии" против Украины

Массированные вбросы об "агрессии" России против Украины являются попытками обрушить остатки системы безопасности как на европейском континенте, так и в мире,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:11

2021-11-29T16:11

2021-11-29T16:21

украина

россия

в мире

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Массированные вбросы об "агрессии" России против Украины являются попытками обрушить остатки системы безопасности как на европейском континенте, так и в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Уместно вспомнить недавние провокационные сплетни и слухи, распространяемые из-за океана и подхваченные в Европе, о якобы планируемом Москвой нападении на Украину", - сказал сенатор на заседании комиссии в понедельник.По его словам, "такого рода массированные вбросы трудно рассматривать иначе, как попытки обрушить остатки системы безопасности и мирного сосуществования как на европейском континенте, так и в мире в целом". Эти попытки также не имеют и не могут иметь "ни малейшего отношения к демократии, правам человека и верховенству закона", подчеркнул Климов.

https://ria.ru/20211128/eskalatsiya-1761128300.html

украина

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украина, россия, в мире, андрей климов, совет федерации рф