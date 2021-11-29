https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329679.html

J&J начала разработку новой вакцины от омикрон-штамма коронавируса

J&J начала разработку новой вакцины от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

J&J начала разработку новой вакцины от омикрон-штамма коронавируса

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон" и проверке... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:44

2021-11-29T18:44

2021-11-29T18:44

распространение коронавируса

в мире

юар

johnson & johnson

воз

коронавирусы

вакцины

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728109576_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_1ba80d9ab3c1c84bf81870240e3106ee.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки новой вакцины против штамма коронавируса "омикрон" и проверке эффективности существующей вакцины против варианта."Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся "омикрон"... Кроме того, компания разрабатывает специальную вакцину от штамма "омикрон" и будет совершенствовать ее по мере необходимости", - говорится в релизе компании.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, юар, johnson & johnson, воз, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19