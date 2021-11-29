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https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761322473.html
Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса
Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса
"Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:04
2021-11-29T19:01
общество
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Как отметили в РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней."Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз", — отметили в фонде.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
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общество, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", омикрон-штамм коронавируса
18:04 29.11.2021 (обновлено: 19:01 29.11.2021)
 
Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса

РФПИ: новая версия "Спутника V" против омикрон-штамма может быть готова через 45 дней

© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов, (Центр имени Гамалеи. — Прим. ред.) уже приступил к разработке новой версии вакцины "Спутник", адаптированной к "омикрону", — говорится в заявлении.

Как отметили в РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней.
"Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз", — отметили в фонде.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
16:27Распространение коронавируса
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
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РФПИ против Covid 19ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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