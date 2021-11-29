https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761322473.html

Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса

Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса

"Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:04

2021-11-29T18:04

2021-11-29T19:01

общество

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Как отметили в РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней."Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз", — отметили в фонде.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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