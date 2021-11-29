https://ria.ru/20211129/twitter-1761330551.html

Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси

Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси - РИА Новости, 29.11.2021

Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси

Американская компания Twitter Inc. подтвердила в опубликованном заявлении отставку своего руководителя Джека Дорси, место которого займет Параг Агравал. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:48

2021-11-29T18:48

2021-11-29T19:43

twitter

в мире

it-компании

джек дорси

технологии

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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Американская компания Twitter Inc. подтвердила в опубликованном заявлении отставку своего руководителя Джека Дорси, место которого займет Параг Агравал.Кадровые перестановки вступают в силу немедленно."Twitter Inc. сегодня объявила, что Джек Дорси решил уйти с поста генерального директора, и совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом совета директоров", — сказали в компании. Агравал до сих пор работал техническим директором Twitter.Дорси опубликовал в соцсети письмо коллективу, в котором сообщил, что собирается покинуть совет директоров в мае будущего года."Параг сегодня заступает в должность генерального директора. Я собираюсь проработать в совете директоров до конца моего срока (где-то по май), чтобы помочь Парагу и Брету (Тэйлору, новому главе совета директоров. — Прим. ред.) в переходный период. А после этого... я уйду из совета директоров", — написал он. Свое решение отойти от дел глава Twitter объяснил желанием дать преемнику "пространство, которое ему необходимо для руководства", и освободить компанию от влияния ее основателя.Акции Twitter дорожают почти на 5%. Перед началом торговой сессии рост котировок превышал 10%, и биржевая система Nasdaq даже приостанавливала операции с ними в ожидании подтверждения слухов об отставке Дорси.

https://ria.ru/20211004/facebook-1753086810.html

https://ria.ru/20211123/google-1760378663.html

https://ria.ru/20211122/internet-kompanii-1760236662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, в мире, it-компании, джек дорси, технологии