https://ria.ru/20211129/twitter-1761330551.html
Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси
Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси - РИА Новости, 29.11.2021
Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси
Американская компания Twitter Inc. подтвердила в опубликованном заявлении отставку своего руководителя Джека Дорси, место которого займет Параг Агравал. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:48
2021-11-29T18:48
2021-11-29T19:43
twitter
в мире
it-компании
джек дорси
технологии
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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Американская компания Twitter Inc. подтвердила в опубликованном заявлении отставку своего руководителя Джека Дорси, место которого займет Параг Агравал.Кадровые перестановки вступают в силу немедленно."Twitter Inc. сегодня объявила, что Джек Дорси решил уйти с поста генерального директора, и совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом совета директоров", — сказали в компании. Агравал до сих пор работал техническим директором Twitter.Дорси опубликовал в соцсети письмо коллективу, в котором сообщил, что собирается покинуть совет директоров в мае будущего года."Параг сегодня заступает в должность генерального директора. Я собираюсь проработать в совете директоров до конца моего срока (где-то по май), чтобы помочь Парагу и Брету (Тэйлору, новому главе совета директоров. — Прим. ред.) в переходный период. А после этого... я уйду из совета директоров", — написал он. Свое решение отойти от дел глава Twitter объяснил желанием дать преемнику "пространство, которое ему необходимо для руководства", и освободить компанию от влияния ее основателя.Акции Twitter дорожают почти на 5%. Перед началом торговой сессии рост котировок превышал 10%, и биржевая система Nasdaq даже приостанавливала операции с ними в ожидании подтверждения слухов об отставке Дорси.
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twitter, в мире, it-компании, джек дорси, технологии
18:48 29.11.2021 (обновлено: 19:43 29.11.2021)
Технический директор Агравал возглавит Twitter после отставки Дорси
Технический директор Параг Агравал возглавит Twitter после отставки Джека Дорси
ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости.
Американская компания Twitter Inc. подтвердила в опубликованном заявлении отставку своего руководителя Джека Дорси
, место которого займет Параг Агравал.
Кадровые перестановки вступают в силу немедленно.
"Twitter Inc. сегодня объявила, что Джек Дорси решил уйти с поста генерального директора, и совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом совета директоров", — сказали в компании.
Агравал до сих пор работал техническим директором Twitter
.
Дорси опубликовал в соцсети письмо коллективу, в котором сообщил, что собирается покинуть совет директоров в мае будущего года.
"Параг сегодня заступает в должность генерального директора. Я собираюсь проработать в совете директоров до конца моего срока (где-то по май), чтобы помочь Парагу и Брету (Тэйлору, новому главе совета директоров. — Прим. ред.) в переходный период. А после этого... я уйду из совета директоров", — написал он.
Свое решение отойти от дел глава Twitter объяснил желанием дать преемнику "пространство, которое ему необходимо для руководства", и освободить компанию от влияния ее основателя.
Акции Twitter дорожают почти на 5%. Перед началом торговой сессии рост котировок превышал 10%, и биржевая система Nasdaq
даже приостанавливала операции с ними в ожидании подтверждения слухов об отставке Дорси.