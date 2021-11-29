https://ria.ru/20211129/turtsiya-1761269476.html

Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.11.2021

Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Турция выступает за мир и готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:06

2021-11-29T14:06

2021-11-29T16:00

в мире

украина

турция

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реджеп тайип эрдоган

туркмения

владимир путин

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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Турция выступает за мир и готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил президент республики Тайип Эрдоган."Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", — сказал он в самолете турецким журналистам, возвращаясь из Туркмении. Его цитирует телеканал NTV.Как указал Эрдоган, Анкара бы хотела "участвовать в решении этого вопроса".

https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html

украина

турция

россия

туркмения

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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, туркмения, владимир путин