https://ria.ru/20211129/turtsiya-1761269476.html
Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган
Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.11.2021
Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган
Турция выступает за мир и готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:06
2021-11-29T14:06
2021-11-29T16:00
в мире
украина
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
туркмения
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:68:550:377_1920x0_80_0_0_d0018a3ced2b4294419ad771dac87d8a.jpg
АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Турция выступает за мир и готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил президент республики Тайип Эрдоган."Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", — сказал он в самолете турецким журналистам, возвращаясь из Туркмении. Его цитирует телеканал NTV.Как указал Эрдоган, Анкара бы хотела "участвовать в решении этого вопроса".
https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html
украина
турция
россия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755193058_0:65:550:478_1920x0_80_0_0_6131c702014d4d8b6885b33c934b4464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, туркмения, владимир путин
14:06 29.11.2021 (обновлено: 16:00 29.11.2021)
Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: Анкара хочет помочь в решении конфликта между Москвой и Киевом