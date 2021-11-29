https://ria.ru/20211129/trevoga-1761343003.html

Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном"

Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном" - РИА Новости, 29.11.2021

Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном"

Рано или поздно штамм коронавируса "омикрон" доберется до США, но необходимости паниковать нет, заявил в понедельник президент США Джо Байден. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:12

2021-11-29T20:12

2021-11-29T21:03

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4de9ff549e45463a9cd5ca06368c57b9.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Рано или поздно штамм коронавируса "омикрон" доберется до США, но необходимости паниковать нет, заявил в понедельник президент США Джо Байден."Рано или поздно мы увидим случаи нового штамма здесь, в Соединенных Штатах", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации. По словам президента, "практически неизбежно, чтобы в какой-то момент он не добрался до США"."Перед новой угрозой мы должны действовать также, как мы действовали раньше", - сказал президент, подчеркнув, что "новый штамм (вируса) - повод для озабоченности, но не для паники". "У нас лучшие в мире вакцины, лучшие лекарства и ученые, мы узнаем новое каждый день и мы будем сражаться с этим вирусом научными действиями и делать это быстро, а не впадать в хаос и беспорядок", - подчеркнул Байден.

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329496.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19