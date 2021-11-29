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Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном"
Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном" - РИА Новости, 29.11.2021
Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном"
Рано или поздно штамм коронавируса "омикрон" доберется до США, но необходимости паниковать нет, заявил в понедельник президент США Джо Байден. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:12
2021-11-29T20:12
2021-11-29T21:03
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Рано или поздно штамм коронавируса "омикрон" доберется до США, но необходимости паниковать нет, заявил в понедельник президент США Джо Байден."Рано или поздно мы увидим случаи нового штамма здесь, в Соединенных Штатах", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации. По словам президента, "практически неизбежно, чтобы в какой-то момент он не добрался до США"."Перед новой угрозой мы должны действовать также, как мы действовали раньше", - сказал президент, подчеркнув, что "новый штамм (вируса) - повод для озабоченности, но не для паники". "У нас лучшие в мире вакцины, лучшие лекарства и ученые, мы узнаем новое каждый день и мы будем сражаться с этим вирусом научными действиями и делать это быстро, а не впадать в хаос и беспорядок", - подчеркнул Байден.
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329496.html
сша
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в мире, сша, джо байден, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
20:12 29.11.2021 (обновлено: 21:03 29.11.2021)
Байден заявил, что будет сражаться с "омикроном"
Президент США Байден заявил, что будет сражаться с омикрон-штаммом коронавируса