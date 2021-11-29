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Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах - РИА Новости, 29.11.2021
Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль на заседании в Мосгорсуде, который начал рассматривать их дело по существу, не признали вину во вменяемых... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:44
2021-11-29T21:44
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
газпром
рауф арашуков
рауль арашуков
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль на заседании в Мосгорсуде, который начал рассматривать их дело по существу, не признали вину во вменяемых преступлениях, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Прокурор изложил суть предъявленного обвинения, а мы изложили свою позицию. Рауф Арашуков не признал свою вину, Рауль Турбиевич заявил, что не совершал преступления, а вообще не совершал никакого аморального поступка", - сказал собеседник агентства.Рассмотрение дела продолжится 30 ноября.Дело рассматривается с участием присяжных заседателей, которых суд смог отобрать лишь с шестой попытки. В настоящее время в коллегии восемь основных и 21 запасной присяжный, несколько запасных присяжных выбыли по уважительной причине.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущество Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html
https://ria.ru/20210414/arashukovy-1728284395.html
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, газпром, рауф арашуков, рауль арашуков, россия
21:44 29.11.2021
 
Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

Адвокат Постанюк: бывший сенатор Арашуков и его отец в суде не признали вину в убийствах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль на заседании в Мосгорсуде, который начал рассматривать их дело по существу, не признали вину во вменяемых преступлениях, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Прокурор изложил суть предъявленного обвинения, а мы изложили свою позицию. Рауф Арашуков не признал свою вину, Рауль Турбиевич заявил, что не совершал преступления, а вообще не совершал никакого аморального поступка", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение дела продолжится 30 ноября.
Дело рассматривается с участием присяжных заседателей, которых суд смог отобрать лишь с шестой попытки. В настоящее время в коллегии восемь основных и 21 запасной присяжный, несколько запасных присяжных выбыли по уважительной причине.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 сентября, 18:41
Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свиданий с женой
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущество Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:27
Суд арестовал более 90 машин Арашуковых
 
ПроисшествияМоскваГенеральная прокуратура РФГазпромРауф АрашуковРауль АрашуковРоссия
 
 
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