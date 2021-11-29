https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html

Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"

Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона" - РИА Новости, 30.11.2021

Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"

РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-29T20:41

2021-11-29T20:41

2021-11-30T01:48

распространение коронавируса

вероника скворцова

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вакцинация россиян от covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Препарат от коронавирусной инфекции "МИР 19" будет эффективен против штамма "омикрон", сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что специалисты ФМБА изучили 800 разных линий коронавируса. "Та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", - добавила Скворцова. Руководитель агентства также рассказала, что лично испытала на себе "МИР 19" после контакта с зараженным коронавирусом, который не знал о своем диагнозе. В результате она не заболела."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Его планируется выпускать в форме ингаляционного лекарства.

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761350929.html

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