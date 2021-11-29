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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761346074.html
Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"
Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона" - РИА Новости, 30.11.2021
Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"
РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-29T20:41
2021-11-30T01:48
распространение коронавируса
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Препарат от коронавирусной инфекции "МИР 19" будет эффективен против штамма "омикрон", сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что специалисты ФМБА изучили 800 разных линий коронавируса. "Та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", - добавила Скворцова. Руководитель агентства также рассказала, что лично испытала на себе "МИР 19" после контакта с зараженным коронавирусом, который не знал о своем диагнозе. В результате она не заболела."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Его планируется выпускать в форме ингаляционного лекарства.
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вероника скворцова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:41 29.11.2021 (обновлено: 01:48 30.11.2021)
 
Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"

Глава ФМБА Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против "омикрона"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на ПМЭФ-2021
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Препарат от коронавирусной инфекции "МИР 19" будет эффективен против штамма "омикрон", сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что специалисты ФМБА изучили 800 разных линий коронавируса. "Та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", - добавила Скворцова.
Руководитель агентства также рассказала, что лично испытала на себе "МИР 19" после контакта с зараженным коронавирусом, который не знал о своем диагнозе. В результате она не заболела.
"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Его планируется выпускать в форме ингаляционного лекарства.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Распространение коронавирусаВероника СкворцоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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