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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом
Реакция России на омикрон-штамм во многом будет обусловлена мнением ученых, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:35
2021-11-29T15:14
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реакция России на омикрон-штамм во многом будет обусловлена мнением ученых, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сейчас профессиональное сообщество и ВОЗ пытаются разобраться, насколько опасен новый вариант. Пока Москва закрылась для въезда из девяти африканских государств и Гонконга.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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общество, дмитрий песков, россия, омикрон-штамм коронавируса
13:35 29.11.2021 (обновлено: 15:14 29.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом

Пресс-секретарь президента Песков: шаги из-за омикрон-штамма зависят от его опасности

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкИсследование крови
Исследование крови - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реакция России на омикрон-штамм во многом будет обусловлена мнением ученых, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сейчас профессиональное сообщество и ВОЗ пытаются разобраться, насколько опасен новый вариант. Пока Москва закрылась для въезда из девяти африканских государств и Гонконга.

"Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни", — сказал представитель Кремля журналистам.

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 13:21Авторы
"Омикрон" выходит на макроуровень?
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий ПесковРоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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