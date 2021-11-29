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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/shotlandiya-1761278892.html
Глава Шотландии рассказала о случаях заражения омикрон-штаммом
Глава Шотландии рассказала о случаях заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Шотландии рассказала о случаях заражения омикрон-штаммом
Среди заразившихся штаммом "омикрон" в Шотландии есть пациенты, которые не ездили в страны Южной Африки, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:52
2021-11-29T14:52
распространение коронавируса
в мире
юар
шотландия
воз
никола стерджен
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Среди заразившихся штаммом "омикрон" в Шотландии есть пациенты, которые не ездили в страны Южной Африки, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.Ранее правительство региона сообщило, что в Шотландии выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Как мы подтвердили ранее сегодня, в Шотландии на данный момент выявлено шесть случаев штамма "омикрон". Я хочу подчеркнуть, что работа по выявлению контактирующих продолжается, тем не менее на данный момент мы уже знаем, что не у всех из них есть история поездок в страны Южной Африки или контакт с теми, кто там был. Это означает, что, вероятно, здесь в Шотландии уже было контактное заражение", - заявила на пресс-конференции Стерджен.При этом она подчеркнула, что пока никаких данных о том, что штамм уже широко распространен, нет.По ее словам, все заболевшие находятся в изоляции, никто из них не госпитализирован.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211129/omikron-1761225839.html
https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761278423.html
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в мире, юар, шотландия, воз, никола стерджен, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:52 29.11.2021
 
Глава Шотландии рассказала о случаях заражения омикрон-штаммом

Глава Шотландии Стерджен: не все заразившиеся омикрон-штаммом связаны с Южной Африкой

© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Среди заразившихся штаммом "омикрон" в Шотландии есть пациенты, которые не ездили в страны Южной Африки, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Ранее правительство региона сообщило, что в Шотландии выявлено шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 11:20Распространение коронавируса
В Шотландии выявили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
"Как мы подтвердили ранее сегодня, в Шотландии на данный момент выявлено шесть случаев штамма "омикрон". Я хочу подчеркнуть, что работа по выявлению контактирующих продолжается, тем не менее на данный момент мы уже знаем, что не у всех из них есть история поездок в страны Южной Африки или контакт с теми, кто там был. Это означает, что, вероятно, здесь в Шотландии уже было контактное заражение", - заявила на пресс-конференции Стерджен.
При этом она подчеркнула, что пока никаких данных о том, что штамм уже широко распространен, нет.
По ее словам, все заболевшие находятся в изоляции, никто из них не госпитализирован.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРШотландияВОЗНикола СтердженКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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