https://ria.ru/20211129/shkola-1761300799.html

В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу

В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу - РИА Новости, 29.11.2021

В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу

Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:33

2021-11-29T16:33

2021-11-29T16:33

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов."К следующей приемной кампании, которая у нас начнется с 1 апреля 2022 года (прием в первый класс), подача документов и заявлений в первый класс будет отрегулирована в соответствии с законодательством и можно будет подать полный пакет документов в электронном виде", - сказал Музипов журналистам.Он уточнил, что в этом году электронная подача документов в первый класс была запущена в усеченном формате – не было возможности прикреплять полный пакет документов, можно было только подать заявление, а документы предоставить уже очно, явившись в школу. Сейчас ситуация, по словам замминистра, отрегулирована.По информации Музипова, с началом новой приемной компании планируется запустить и еще одно новшество – электронная очередь в школу будет формироваться открыто, публично, по примеру очереди в детский сад, и наблюдать за ее движением сможет каждый заявитель."На сегодня существует механизм первоочередной подачи, внеочередной и есть преимущественное право, если у первоклассника в данной школе уже учится брат или сестра. Поэтому позиция в очереди может меняться, независимо от даты подачи заявления", - пояснил спикер.При этом он уточнил, что родители будущих первоклассников смогут контролировать очередность, видеть изменения, а руководство образовательных учреждений не сможет повлиять на позиции в очереди тех или иных будущих учеников. Данная услуга, по его словам, будет доступна и для школьников, желающих продолжить обучение в 10-м и 11-м классах.Операторами данной госуслуги выступят республиканские минобрнауки и минцифры.

https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html

https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, семья, дети, коронавирус в россии