Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211129/shkola-1761300799.html
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу - РИА Новости, 29.11.2021
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу
Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:33
2021-11-29T16:33
республика татарстан
общество
школа
семья
дети
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов."К следующей приемной кампании, которая у нас начнется с 1 апреля 2022 года (прием в первый класс), подача документов и заявлений в первый класс будет отрегулирована в соответствии с законодательством и можно будет подать полный пакет документов в электронном виде", - сказал Музипов журналистам.Он уточнил, что в этом году электронная подача документов в первый класс была запущена в усеченном формате – не было возможности прикреплять полный пакет документов, можно было только подать заявление, а документы предоставить уже очно, явившись в школу. Сейчас ситуация, по словам замминистра, отрегулирована.По информации Музипова, с началом новой приемной компании планируется запустить и еще одно новшество – электронная очередь в школу будет формироваться открыто, публично, по примеру очереди в детский сад, и наблюдать за ее движением сможет каждый заявитель."На сегодня существует механизм первоочередной подачи, внеочередной и есть преимущественное право, если у первоклассника в данной школе уже учится брат или сестра. Поэтому позиция в очереди может меняться, независимо от даты подачи заявления", - пояснил спикер.При этом он уточнил, что родители будущих первоклассников смогут контролировать очередность, видеть изменения, а руководство образовательных учреждений не сможет повлиять на позиции в очереди тех или иных будущих учеников. Данная услуга, по его словам, будет доступна и для школьников, желающих продолжить обучение в 10-м и 11-м классах.Операторами данной госуслуги выступят республиканские минобрнауки и минцифры.
https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html
https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, семья, дети, коронавирус в россии
16:33 29.11.2021
 
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу

В Татарстане жители смогут онлайн подать документы для записи ребенка в первый класс школы

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.
"К следующей приемной кампании, которая у нас начнется с 1 апреля 2022 года (прием в первый класс), подача документов и заявлений в первый класс будет отрегулирована в соответствии с законодательством и можно будет подать полный пакет документов в электронном виде", - сказал Музипов журналистам.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:20Республика Татарстан
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов
Он уточнил, что в этом году электронная подача документов в первый класс была запущена в усеченном формате – не было возможности прикреплять полный пакет документов, можно было только подать заявление, а документы предоставить уже очно, явившись в школу. Сейчас ситуация, по словам замминистра, отрегулирована.
По информации Музипова, с началом новой приемной компании планируется запустить и еще одно новшество – электронная очередь в школу будет формироваться открыто, публично, по примеру очереди в детский сад, и наблюдать за ее движением сможет каждый заявитель.
"На сегодня существует механизм первоочередной подачи, внеочередной и есть преимущественное право, если у первоклассника в данной школе уже учится брат или сестра. Поэтому позиция в очереди может меняться, независимо от даты подачи заявления", - пояснил спикер.
При этом он уточнил, что родители будущих первоклассников смогут контролировать очередность, видеть изменения, а руководство образовательных учреждений не сможет повлиять на позиции в очереди тех или иных будущих учеников. Данная услуга, по его словам, будет доступна и для школьников, желающих продолжить обучение в 10-м и 11-м классах.
Операторами данной госуслуги выступят республиканские минобрнауки и минцифры.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:48Республика Татарстан
В Татарстане почти 2,3 тысячи социально значимых объектов получили интернет
 
Республика ТатарстанОбществоШколаСемьяДетиКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лента новостейМолния
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ