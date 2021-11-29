https://ria.ru/20211129/shkola-1761300799.html
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу - РИА Новости, 29.11.2021
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу
Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:33
2021-11-29T16:33
2021-11-29T16:33
республика татарстан
общество
школа
семья
дети
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Татарстана с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов."К следующей приемной кампании, которая у нас начнется с 1 апреля 2022 года (прием в первый класс), подача документов и заявлений в первый класс будет отрегулирована в соответствии с законодательством и можно будет подать полный пакет документов в электронном виде", - сказал Музипов журналистам.Он уточнил, что в этом году электронная подача документов в первый класс была запущена в усеченном формате – не было возможности прикреплять полный пакет документов, можно было только подать заявление, а документы предоставить уже очно, явившись в школу. Сейчас ситуация, по словам замминистра, отрегулирована.По информации Музипова, с началом новой приемной компании планируется запустить и еще одно новшество – электронная очередь в школу будет формироваться открыто, публично, по примеру очереди в детский сад, и наблюдать за ее движением сможет каждый заявитель."На сегодня существует механизм первоочередной подачи, внеочередной и есть преимущественное право, если у первоклассника в данной школе уже учится брат или сестра. Поэтому позиция в очереди может меняться, независимо от даты подачи заявления", - пояснил спикер.При этом он уточнил, что родители будущих первоклассников смогут контролировать очередность, видеть изменения, а руководство образовательных учреждений не сможет повлиять на позиции в очереди тех или иных будущих учеников. Данная услуга, по его словам, будет доступна и для школьников, желающих продолжить обучение в 10-м и 11-м классах.Операторами данной госуслуги выступят республиканские минобрнауки и минцифры.
https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html
https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html
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общество, школа, семья, дети, коронавирус в россии
В Татарстане жители смогут онлайн записать ребенка в первый класс в школу
В Татарстане жители смогут онлайн подать документы для записи ребенка в первый класс школы
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости.
Жители Татарстана
с апреля 2022 года смогут подать пакет всех необходимых документов для записи ребенка в первый класс в электронном виде, сообщил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.
"К следующей приемной кампании, которая у нас начнется с 1 апреля 2022 года (прием в первый класс), подача документов и заявлений в первый класс будет отрегулирована в соответствии с законодательством и можно будет подать полный пакет документов в электронном виде", - сказал Музипов журналистам.
Он уточнил, что в этом году электронная подача документов в первый класс была запущена в усеченном формате – не было возможности прикреплять полный пакет документов, можно было только подать заявление, а документы предоставить уже очно, явившись в школу. Сейчас ситуация, по словам замминистра, отрегулирована.
По информации Музипова, с началом новой приемной компании планируется запустить и еще одно новшество – электронная очередь в школу будет формироваться открыто, публично, по примеру очереди в детский сад, и наблюдать за ее движением сможет каждый заявитель.
"На сегодня существует механизм первоочередной подачи, внеочередной и есть преимущественное право, если у первоклассника в данной школе уже учится брат или сестра. Поэтому позиция в очереди может меняться, независимо от даты подачи заявления", - пояснил спикер.
При этом он уточнил, что родители будущих первоклассников смогут контролировать очередность, видеть изменения, а руководство образовательных учреждений не сможет повлиять на позиции в очереди тех или иных будущих учеников. Данная услуга, по его словам, будет доступна и для школьников, желающих продолжить обучение в 10-м и 11-м классах.
Операторами данной госуслуги выступят республиканские минобрнауки и минцифры.