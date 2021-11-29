https://ria.ru/20211129/shakhta-1761331618.html

Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе

Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 29.11.2021

Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе

Правительство выделило средства на выплаты в связи с аварией на шахте "Листвяжная", пострадавшим и семьям погибших направят 76,8 миллионов рублей, сообщается на РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:59

2021-11-29T18:59

2021-11-29T19:02

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство выделило средства на выплаты в связи с аварией на шахте "Листвяжная", пострадавшим и семьям погибших направят 76,8 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина."Федеральный центр направит 76,8 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 тысяч рублей. В случае лёгких травм выплаты составят 200 тысяч рублей."Михаил Мишустин поручил незамедлительно довести выделенные средства до людей", - добавляется в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

https://ria.ru/20211129/narusheniya-1761200047.html

кемеровская область

белово

россия

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, правительство рф, михаил мишустин, россия