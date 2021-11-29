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Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе
Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 29.11.2021
Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе
Правительство выделило средства на выплаты в связи с аварией на шахте "Листвяжная", пострадавшим и семьям погибших направят 76,8 миллионов рублей, сообщается на РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:59
2021-11-29T19:02
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство выделило средства на выплаты в связи с аварией на шахте "Листвяжная", пострадавшим и семьям погибших направят 76,8 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина."Федеральный центр направит 76,8 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 тысяч рублей. В случае лёгких травм выплаты составят 200 тысяч рублей."Михаил Мишустин поручил незамедлительно довести выделенные средства до людей", - добавляется в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, правительство рф, михаил мишустин, россия
18:59 29.11.2021 (обновлено: 19:02 29.11.2021)
 
Правительство выделило средства на выплаты из-за аварии на шахте в Кузбассе

Кабмин выделил семьям пострадавших и погибших на шахте в Кузбассе 76,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство выделило средства на выплаты в связи с аварией на шахте "Листвяжная", пострадавшим и семьям погибших направят 76,8 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Федеральный центр направит 76,8 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 тысяч рублей. В случае лёгких травм выплаты составят 200 тысяч рублей.
"Михаил Мишустин поручил незамедлительно довести выделенные средства до людей", - добавляется в сообщении.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
Авария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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