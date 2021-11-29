https://ria.ru/20211129/shakhta-1761250728.html
Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной"
Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной" - РИА Новости, 29.11.2021
Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной"
Для помощи пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе будет выделено 80 миллионов рублей, семьи погибших получат по 1 миллиону... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:52
2021-11-29T12:52
2021-11-29T13:09
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
белово
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Для помощи пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе будет выделено 80 миллионов рублей, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 миллионов рублей. Семьи погибших получат от федерального центра по 1 миллиону рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, а в случае легкой степени повреждений - выплаты составят 200 тысяч, добавил премьер."Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты... Никто не должен быть обделен вниманием и заботой", - сказал Мишустин.Он поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку, который возглавляет правительственную комиссию по содействию ликвидации последствий аварии на шахте, сделать для этого все возможное.Мишустин также отметил, что материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут также власти Кузбасса, муниципалитета, компания-владелец аварийной шахты, а также будут выплаты из Фонда социального страхования.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
https://ria.ru/20211129/tela-1761208175.html
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово, михаил мишустин
12:52 29.11.2021 (обновлено: 13:09 29.11.2021)
Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших на "Листвяжной"
Правительство выделит по миллиону рублей семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Для помощи пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе будет выделено 80 миллионов рублей, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 миллионов рублей. Семьи погибших получат от федерального центра по 1 миллиону рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, а в случае легкой степени повреждений - выплаты составят 200 тысяч, добавил премьер.
"Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты... Никто не должен быть обделен вниманием и заботой", - сказал Мишустин.
Он поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку, который возглавляет правительственную комиссию по содействию ликвидации последствий аварии на шахте, сделать для этого все возможное.
Мишустин также отметил, что материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут также власти Кузбасса, муниципалитета, компания-владелец аварийной шахты, а также будут выплаты из Фонда социального страхования.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
1 из 9
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
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В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
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Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
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Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
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На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
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Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
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Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
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Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
1 из 9
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
2 из 9
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
3 из 9
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
4 из 9
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
5 из 9
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
6 из 9
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
7 из 9
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
8 из 9
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.