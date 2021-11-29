https://ria.ru/20211129/rogozin-1761361432.html
Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством
Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством - РИА Новости, 29.11.2021
Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, назвал высказывания генсека Североатлантического альянса в отношении... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:05
2021-11-29T23:05
2021-11-29T23:07
йенс столтенберг
дмитрий рогозин
нато
роскосмос
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россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, назвал высказывания генсека Североатлантического альянса в отношении России хамством.Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, чтобы России не захотелось напасть на какую-то из стран альянса, военному блоку нужно показать, что он един как никогда. Он также отметил, что НАТО хочет предотвратить любую "агрессию России".По словам Рогозина, "риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически"."Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России", - написал Рогозин в своём Telegram-канале, комментируя высказывания Столтенберга.
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йенс столтенберг, дмитрий рогозин, нато, роскосмос, брюссель, россия
23:05 29.11.2021 (обновлено: 23:07 29.11.2021)
Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин назвал высказывания генсека НАТО о России хамством