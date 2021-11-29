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Климов оценил резолюцию конгресса США о непризнании выборов в России
Климов оценил резолюцию конгресса США о непризнании выборов в России - РИА Новости, 29.11.2021
Климов оценил резолюцию конгресса США о непризнании выборов в России
Готовящийся конгрессменами США проект резолюции о непризнании президента РФ после выборов 2024 года не имеет ничего общего с подлинной демократией,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:19
2021-11-29T16:19
2021-11-29T16:19
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Готовящийся конгрессменами США проект резолюции о непризнании президента РФ после выборов 2024 года не имеет ничего общего с подлинной демократией, верховенством закона, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Американские конгрессмены в эти ноябрьские дни уже работают над скандальной резолюцией о том, как остановить действие новой редакции российской Конституции и кого нам избирать своим президентом в 2024 году", - сказал сенатор на заседании комиссии в понедельник.По его словам, "ничего общего с подлинной демократией, правами человека, верховенством закона такие планы не имеют и иметь не могут". Они прямо противоречат и международному праву, включая Устав ООН, заключил Климов.
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в мире, сша, оон, андрей климов, конгресс сша, совет федерации рф, россия
Климов оценил резолюцию конгресса США о непризнании выборов в России
Сенатор Климов: резолюция США о непризнании выборов в России не связана с демократией