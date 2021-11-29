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Умер легендарный советский режиссер Владимир Наумов

Умер режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 29.11.2021

Умер легендарный советский режиссер Владимир Наумов

Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:30

2021-11-29T13:30

2021-11-29T17:30

культура

владимир наумов

ссср

вгик

ленинград

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Причина смерти не уточняется.Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Мастер снял такие фильмы, как "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар". В 1983 году Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.

ссср

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2021

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владимир наумов, ссср, вгик, ленинград