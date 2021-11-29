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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/rezhisser-1761257446.html
Умер легендарный советский режиссер Владимир Наумов
Умер режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 29.11.2021
Умер легендарный советский режиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:30
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культура
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Причина смерти не уточняется.Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Мастер снял такие фильмы, как "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар". В 1983 году Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.
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владимир наумов, ссср, вгик, ленинград
13:30 29.11.2021 (обновлено: 17:30 29.11.2021)
 
Умер режиссер Владимир Наумов

Народный артист СССР Владимир Наумов умер на 94-м году жизни

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Причина смерти не уточняется.
Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Мастер снял такие фильмы, как "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".
В 1983 году Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Наумов
 
КультураВладимир НаумовСССРВГИКЛенинград
 
 
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