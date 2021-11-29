https://ria.ru/20211129/rebenok-1761363762.html

В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу - РИА Новости, 29.11.2021

В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

Грузовик сбил насмерть ребенка, выбежавшего на дорогу на красный свет в Лазаревском районе Сочи, сообщила городская пресс-служба ГИБДД. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:28

2021-11-29T23:28

2021-11-29T23:28

происшествия

дтп

дети

сочи

авто

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СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Грузовик сбил насмерть ребенка, выбежавшего на дорогу на красный свет в Лазаревском районе Сочи, сообщила городская пресс-служба ГИБДД."Водитель, управляя транспортным средством "Скания" с прицепом "Шмиц", допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, ребенок скончался от травм, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20211129/altay-1761246754.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, дети, сочи, авто