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В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу
В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу - РИА Новости, 29.11.2021
В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу
Грузовик сбил насмерть ребенка, выбежавшего на дорогу на красный свет в Лазаревском районе Сочи, сообщила городская пресс-служба ГИБДД. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:28
2021-11-29T23:28
2021-11-29T23:28
происшествия
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СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Грузовик сбил насмерть ребенка, выбежавшего на дорогу на красный свет в Лазаревском районе Сочи, сообщила городская пресс-служба ГИБДД."Водитель, управляя транспортным средством "Скания" с прицепом "Шмиц", допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, ребенок скончался от травм, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, дтп, дети, сочи, авто
В Сочи грузовик сбил ребенка, выбежавшего на дорогу
В Сочи грузовик насмерть сбил маленького ребенка, выбежавшего на дорогу на красный свет