https://ria.ru/20211129/rasteniya-1761287954.html

Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе

Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе - РИА Новости, 29.11.2021

Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе

"Роскосмос" планирует создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, заявил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:27

2021-11-29T15:27

2021-11-29T15:47

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" планирует создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, заявил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин"Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу - лоза (виноградная - ред.), пшеница, рожь, ячмень, которые будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю", - сказал Рогозин."Не для космонавтов это делается, а для землян. Чтобы излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее", - добавил он.Рогозин пояснил, что до этого все эксперименты по выращиванию растений на орбите проводились, чтобы разнообразить рацион экипажей и отработать системы, где можно было бы получать пищу при полётах в дальний космос.Переговоры о постановке эксперимента, по словам Рогозина, идут не только с Российской академией наук, но и с частными лабораториями.В космосе, по его словам, можно будет создать более выносливые сорта растений. Семена и ростки в космосе будут подвержены сильному влиянию космической среды - радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения, добавил он. Рогозин не исключил, что эксперимент будет проводиться при помощи 3d-биопринтера.Ранее сообщалось, что Российская академия наук может отправить на МКС своего космонавта, чтобы он помог с проведением эксперимента по выращиванию модифицированных сортов винограда.

https://ria.ru/20211129/orlenok-1761279937.html

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