https://ria.ru/20211129/rasteniya-1761287954.html
Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе
Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе - РИА Новости, 29.11.2021
Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе
"Роскосмос" планирует создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, заявил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:27
2021-11-29T15:27
2021-11-29T15:47
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" планирует создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, заявил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин"Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу - лоза (виноградная - ред.), пшеница, рожь, ячмень, которые будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю", - сказал Рогозин."Не для космонавтов это делается, а для землян. Чтобы излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее", - добавил он.Рогозин пояснил, что до этого все эксперименты по выращиванию растений на орбите проводились, чтобы разнообразить рацион экипажей и отработать системы, где можно было бы получать пищу при полётах в дальний космос.Переговоры о постановке эксперимента, по словам Рогозина, идут не только с Российской академией наук, но и с частными лабораториями.В космосе, по его словам, можно будет создать более выносливые сорта растений. Семена и ростки в космосе будут подвержены сильному влиянию космической среды - радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения, добавил он. Рогозин не исключил, что эксперимент будет проводиться при помощи 3d-биопринтера.Ранее сообщалось, что Российская академия наук может отправить на МКС своего космонавта, чтобы он помог с проведением эксперимента по выращиванию модифицированных сортов винограда.
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, космос, россия, российская академия наук, международная космическая станция (мкс)
15:27 29.11.2021 (обновлено: 15:47 29.11.2021)
Рогозин рассказал о планах по созданию улучшенных сортов растений в космосе
"Роскосмос" планирует выращивать на орбите улучшенные сорта пшеницы, ржи и винограда
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
"Роскосмос
" планирует создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, заявил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин
"Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу - лоза (виноградная - ред.), пшеница, рожь, ячмень, которые будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю", - сказал Рогозин.
"Не для космонавтов это делается, а для землян. Чтобы излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее", - добавил он.
Рогозин пояснил, что до этого все эксперименты по выращиванию растений на орбите проводились, чтобы разнообразить рацион экипажей и отработать системы, где можно было бы получать пищу при полётах в дальний космос.
Переговоры о постановке эксперимента, по словам Рогозина, идут не только с Российской академией наук
, но и с частными лабораториями.
В космосе, по его словам, можно будет создать более выносливые сорта растений. Семена и ростки в космосе будут подвержены сильному влиянию космической среды - радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения, добавил он. Рогозин не исключил, что эксперимент будет проводиться при помощи 3d-биопринтера.
Ранее сообщалось, что Российская академия наук может отправить на МКС
своего космонавта, чтобы он помог с проведением эксперимента по выращиванию модифицированных сортов винограда.